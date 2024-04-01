Спікер Джонсон анонсував нововведення у проєкті щодо України, зокрема, допомогу в кредит

Спікер Палати представників Конгресу США очікує, що пакет щодо допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Джонсон наголосив на складному становищі, в якому він опинився, маючи історично вузьку більшість у Палаті представників, але сказав, що він працював протягом поточного робочого періоду над розробкою пакета і планує винести його на голосування, коли Палата представників повернеться до роботи.

"Історично так склалося, що ми маємо будувати консенсус. Якщо ми хочемо просунути якусь партійну міру, мені потрібен кожен член парламенту, буквально. А деякі речі мають бути двопартійними", – сказав Джонсон.

"Але коли справа доходить до додаткового фінансування, ми працюємо над досягненням консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення", – зазначив він.

Джонсон навів як приклад можливість надання кредиту Україні – ідея, яка набула певної популярності на початку березня як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб заспокоїти занепокоєння республіканців щодо надання більшої допомоги.

Джонсон також згадав про закон "REPO для українців", який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.

"Закон про REPO, знаєте, якщо ми можемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія", – сказав Джонсон. "Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де... ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час", – додав він.

Ці заяви прозвучали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що він має намір проштовхнути законодавство, яке забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме це буде виглядати.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер заявив раніше в неділю, що він упевнений, що підтримка України матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.