Глава МЗС Британії під час візиту до США спробує переконати Конгрес схвалити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон наступного тижня вирушить з візитом до Вашигтона та планує під час нього переконувати членів Конгресу нарешті проголосувати за виділення фінансування на подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Кемерон сказав, що буде мати зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і буде переконувати його ухвалити рішення про виділення фінансування на підтримку України.

"Британія цього року вже виділила кошти на підтримку України, як і Європейський Союз. Потрібно, щоби і Америка зробила це, – зауважив Кемерон. – Спікер Джонсон здатен досягти цього у Конгресі. Я буду мати зустріч з ним наступного тижня і казатиму, що ми потребуємо цих коштів, Україна потребує цих коштів".

Раніше у лютому очільник МЗС Британії вдався до паралелей з ХХ сторіччям та закликав членів Конгресу США "не показувати слабкість, яку показали перед Гітлером" у передвоєнні роки.

Кемерон закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників.

Нагадаємо, голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об’єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.