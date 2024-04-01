У Конгресі заявили, що голосування за допомогу Україні буде пріоритетом після канікул

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер від республіканців заявив, що питання допомоги Україні буде пріоритетним, коли Конгрес повернеться після святкових канікул.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Палата представників Конгресу США повернеться з великодніх канікул 9 квітня.

"Спікер (Палати представників Майк Джонсон) зробив дуже чіткі заяви, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного, після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд", – сказав Тернер.

За його словами, питання допомоги Україні матиме переважну підтримку, після чого законопроєкт на підпис отримає президент Джо Байден.

"Я думаю, що загалом ми отримаємо пакет, який буде узгоджений з Сенатом та Білим домом, щоб мати законопроєкт, який зможе підписати президент", – зазначив він.

Днями у Білому домі на тлі російських атак на українську енергосистему вкотре закликали Палату представників Конгресу США схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО Києву.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.