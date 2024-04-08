У Молдові анонсували нову форму співпраці з НАТО в 2025 році

У наступному році Молдова планує вступити у нову форму співпраці з Північноатлантичним альянсом.

Про це в інтерв’ю Newsmaker розповів посол Молдови в Бельгії, Люксембурзі та при НАТО Віорел Чіботару, пише "Європейська правда".

Дипломат наголосив, що Молдова розвиває свої традиційні інструменти співпраці з НАТО.

"А 2025 року ми вступимо в нову форму співробітництва з Північноатлантичним альянсом на основі індивідуальної, консолідованої програми партнерства, яка фактично об'єднає всі існуючі програми та підвищить їхню ефективність і результативність", – сказав він.

Чіботару додав, що Північноатлантичний альянс відгукнувся на потреби Молдови, коли посилились російська гібридна війна проти Молдови, дезінформація та втручання в політичний процес.

"Для боротьби з цим також розробили програми, які мають допомогти Молдові створити свій власний потенціал для відповіді на ці виклики. Однак процес політичних консультацій з НАТО також залишається особливо важливим", – сказав Чіботару.

Молдова – нейтральна держава, яка не входить до жодних силових блоків. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Молдові активізувалось обговорення того, наскільки нейтралітет здатний гарантувати безпеку.

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой нещодавно в інтерв’ю "ЄвроПравді" виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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