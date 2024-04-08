В Молдове анонсировали новую форму сотрудничества с НАТО в 2025 году

В следующем году Молдова планирует вступить в новую форму сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Об этом в интервью Newsmaker рассказал посол Молдовы в Бельгии, Люксембурге и при НАТО Виорел Чиботару, пишет "Европейская правда".

Дипломат отметил, что Молдова развивает свои традиционные инструменты сотрудничества с НАТО.

"А в 2025 году мы вступим в новую форму сотрудничества с Североатлантическим альянсом на основе индивидуальной, консолидированной программы партнерства, которая фактически объединит все существующие программы и повысит их эффективность и результативность", – сказал он.

Чиботару добавил, что Североатлантический альянс откликнулся на потребности Молдовы, когда усилились российская гибридная война против Молдовы, дезинформация и вмешательство в политический процесс.

"Для борьбы с этим также разработали программы, которые должны помочь Молдове создать свой собственный потенциал для ответа на эти вызовы. Однако процесс политических консультаций с НАТО также остается особенно важным", – сказал Чиботару.

Молдова – нейтральное государство, которое не входит ни в какие силовые блоки. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Молдове активизировалось обсуждение того, насколько нейтралитет способен гарантировать безопасность.

Глава МИД Молдовы Михай Попшой недавно в интервью "ЕвроПравде" выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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