CША поки не розкривають, як реагуватимуть на можливе ухвалення Грузією закону про "іноагентів"

У Держдепі США повторили попередження щодо несумісності з західним курсом Грузії закону "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", але утрималися від припущень, якою може бути реакція у разі його ухвалення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Речника запитали, що Держдеп може сказати з приводу офіційного внесення у Грузії проєкту закону "про прозорість іноземного впливу" всупереч тому, що ініціативу жорстко розкритикували усі західні партнери Грузії.

"Зараз це все ще проєкт закону. Він не ухвалений, тож що стосується якихось потенційних результатів чи потенційних кроків з нашого боку – я не хотів би передбачати їх сьогодні", – зазначив Міллер.

Він повторив позицію Вашингтона про те, що проєкт викликає серйозне занепокоєння, оскільки його ухвалення зашкодить громадським організаціям у Грузії, які праюють над позитивними змінами.

"Це звело би Грузію з її європейського шляху, і ми стурбовані, що таке законодавство перешкоджатиме незалежним медійним організаціям, робота яких забезпечує громадянам Грузії доступ до якісної інформації", – додав речник.

Нагадаємо, 8 квітня скандальний проєкт про "іноагентів" від керівної партії Грузії – попри серію критичних заяв від західних партнерів – офіційно внесли до парламенту; його планують розглядати наступного тижня, 15 квітня.

Президентка Саломе Зурабішвілі планує накласти на закон вето, але парламент має змогу подолати його. Зурабішвілі вважає ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

На вечір вівторка у Тбілісі анонсували акцію протесту проти цього закону.

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