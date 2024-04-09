США пока не раскрывают, как будут реагировать на возможное принятие Грузией закона об "иноагентах"

В Госдепе США повторили предупреждение о несовместимости с западным курсом Грузии закона "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", но воздержались от предположений, какой может быть реакция в случае его принятия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Спикера спросили, что Госдеп может сказать по поводу официального внесения в Грузии проекта закона "о прозрачности иностранного влияния" вопреки тому, что инициативу жестко раскритиковали все западные партнеры Грузии.

"Сейчас это все еще проект закона. Он не принят, поэтому что касается каких-то потенциальных результатов или потенциальных шагов с нашей стороны – я не хотел бы говорить о них сегодня", – отметил Миллер.

Он повторил позицию Вашингтона о том, что проект вызывает серьезное беспокойство, поскольку его принятие повредит общественным организациям в Грузии, которые работают над положительными переменами.

"Это свернуло бы Грузию с ее европейского пути, и мы обеспокоены, что такое законодательство будет препятствовать независимым медийным организациям, работа которых обеспечивает гражданам Грузии доступ к качественной информации", – добавил спикер.

Напомним, 8 апреля скандальный проект об "иноагентах" от правящей партии Грузии – несмотря на серию критических заявлений от западных партнеров – официально внесли в парламент; его планируют рассматривать на следующей неделе, 15 апреля.

Президент Саломе Зурабишвили планирует наложить на закон вето, но парламент имеет возможность преодолеть его. Зурабишвили считает инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

На вечер вторника в Тбилиси анонсировали акцию протеста против этого закона.

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