У Тбілісі пройде марш проти закону про "іноагентів" 

У вівторок, 9 квітня, у Тбілісі пройде марш, учасники якого виступлять, серед іншого, проти суперечливого закону про "іноагентів".

Про це повідомляє портал "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Марш розпочнеться о 18:00 у вівторок, його учасники зберуться на площі Першої республіки та пройдуть у бік парламенту Грузії.

Марш пройде у День національної єдності Грузії, а його учасники висловлять незгоду із запланованим ухваленням законопроєкту про "іноагентів", який ще називають "російським", оскільки він наслідує законодавство Росії.

У ніч проти 9 квітня 1989 року радянська армія за допомогою танків, саперних лопат і отруйного газу розігнала мирну демонстрацію в Тбілісі за незалежність Грузії. В результаті загинула 21 особа. Сотні отруїлися чи отримали поранення.

Цього ж дня 1991 року в Грузії пройшов референдум, більшість учасників якого висловилися за незалежність.

Організатори маршу закликають громадян взяти участь в акції заради європейського майбутнього Грузії.

"Ми обираємо Європу. Грузія ніколи не буде Росією! Захистимо перемогу 9 квітня разом! Ні російському закону!" – пишуть організатори, неурядові організації Transparency International Georgia та Georgia's Reforms Associates.

Очікують, що парламент Грузії розгляне так званий законопроєкт про "іноагентів" 15 квітня.

Президентка Саломе Зурабішвілі планує накласти на закон вето, але парламент має змогу подолати його. Зурабішвілі вважає ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що всупереч негативній реакції суспільства й ЗМІ закон схвалять.

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