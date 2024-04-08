Парламент Грузії розгляне законопроєкт про "іноагентів" наступного тижня

Парламент Грузії розгляне так званий законопроєкт про "іноагентів" 15 квітня.

Про це заявили у Службі зв'язків із громадськістю законодавчого органу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський проєкт SOVA.

Спершу законопроєкт обговорять на комітеті з юридичних питань – очікують, що це відбудеться 12 квітня.

За словами секретаря президентки Грузії Георгія Мсхіладзе, Саломе Зурабішвілі планує накласти на закон вето, але парламент має змогу подолати його, як це вже відбувалось у минулому.

Зурабішвілі вважає ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

Партія влади "Грузинська мрія" налаштована ухвалити закон про "іноагентів", який у минулому році викликав бурхливі протести та критику Заходу і був відкликаний.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що всупереч негативній реакції суспільства й ЗМІ цього разу закон схвалять.

Нові спроби затвердити закон засудили як опозиція, НУО та ЗМІ в Грузії, так і представники західних країн – євродепутати, представники уряду Німеччини, генсек НАТО, неурядова організація Human Rights Watch, офіс Верховного комісара комітету з прав людини ООН, Держдеп США, близько 200 НУО країн "Східного партнерства" та інші. У Кремлі "Грузинську мрію" за такі плани похвалили.

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