Остін: США не бачать, щоб Ізраїль чинив геноцид у секторі Гази

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у секторі Гази.

Його заяву наводить видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Остін заявив, що він не бачить жодних доказів геноциду палестинців.

"У нас немає жодних доказів (здійснення) геноциду Ізраїлем у секторі Гази", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил під час бюджетних слухань, де його свідчення кілька разів переривали протестувальники.

Протестувальники піднімали палестинський прапор і вигукували Остіну, щоб він припинив надсилати зброю до Ізраїлю.

За даними Ізраїлю, під час нападу ХАМАС на країну 7 жовтня загинули 1200 осіб.

Подальший військовий напад Ізраїлю на керований ХАМАС сектор Гази призвів до переміщення майже всього його 2,3 мільйонного населення та до звинувачень у геноциді, які Ізраїль заперечує.

Сполучені Штати є найбільшим військовим прихильником Ізраїлю, але тиснуть на нього, щоб він зробив більше для допомоги цивільному населенню в Газі.

Тим часом у понеділок Нікарагуа закликала суддів Міжнародного суду ООН змусити Німеччину припинити військову допомогу Ізраїлю, стверджуючи, що підтримка Берліна сприяє актам геноциду та порушенням міжнародного гуманітарного права в Газі.

У вівторок Німеччина відхилила звинувачення Нікарагуа, які розглядає Міжнародний суд ООН.