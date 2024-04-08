Суд ООН почав розгляд позову, в якому Нікарагуа вимагає заборонити ФРН допомагати Ізраїлю

Міжнародний суд ООН у Гаазі почав попередній розгляд скарги Нікарагуа проти Німеччини, у якій вимагають заборонити ФРН надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю, оскільки це сприяє "геноциду" та порушенням гуманітарного права.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

8 квітня Міжнародний суд почав попередні слухання за скаргою Нікарагуа. Країна наполягає, що Німеччина, надаючи Ізраїлю політичну, фінансову та військову підтримку, а також призупинивши фінансування гуманітарного агентства UNRWA "сприяє скоєнню геноциду і у будь-якому разі не виконала своє зобов’язання робити усе можливе для недопущення геноциду".

Ізраїль, як відомо, відкидає твердження про те, що дії Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази в рамках операції проти ХАМАС можна прирівняти до геноциду.

У п’ятницю минулого тижня речник МЗС Німеччини Себастьян Фішер наголосив, що Берлін відкидає звинувачення.

"Німеччина не порушувала ані Конвенцію про запобігання геноциду, ані міжнародного гуманітарного права, і ми детально пояснимо це перед Міжнародним судом", – заявив Фішер.

Нікарагуа просить Суд застосувати так звані тимчасові заходи на час повноцінного розгляду справи та хоче заборонити Німеччині надавати подальшу допомогу Ізраїлю, зокрема військову.

Рішення щодо тимчасових заходів Міжнародний суд ООН може ухвалити за кілька тижнів, тоді як повний розгляд міждержавних скарг триває роками.

Як відомо, це вже не перша скарга до МС ООН, пов’язана з війною на Близькому Сході. Раніше ПАР подала скаргу на Ізраїль, звинувачуючи його у геноциді проти палестинського населення. До скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в Секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.

Нагадаємо, МС ООН також розглядає скаргу України проти Росії за Конвенцією про запобігання геноциду. Вона ґрунтується на звинуваченні Москви у тому, що вона безпідставно звинуватила Київ у "геноциді на Донбасі", щоб виправдати повномасштабне вторгнення. До цього позову приєдналися понад 30 держав.