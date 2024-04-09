Остин: США не видят, чтобы Израиль совершал геноцид в секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник отверг аргументы о том, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа.

Его заявление приводит издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Остин заявил, что он не видит никаких доказательств геноцида палестинцев.

"У нас нет никаких доказательств (осуществления) геноцида Израилем в секторе Газа", – сказал Остин комитета Сената по вооруженным силам во время бюджетных слушаний, где его показания несколько раз прерывали протестующие.

Протестующие поднимали палестинский флаг и восклицали Остину, чтобы он перестал отправлять оружие в Израиль.

По данным Израиля, во время нападения ХАМАС на страну 7 октября погибли 1200 человек.

Дальнейшее военное нападение Израиля на управляемый ХАМАС сектор Газа привело к перемещению почти всего его 2,3 миллионного населения и к обвинениям в геноциде, которые Израиль отрицает.

Соединенные Штаты являются крупнейшим военным сторонником Израиля, но давят на него, чтобы он сделал больше для помощи гражданскому населению в Газе.

В понедельник Никарагуа призвала судей Международного суда ООН заставить Германию прекратить военную помощь Израилю, утверждая, что поддержка Берлина способствует актам геноцида и нарушениям международного гуманитарного права в Газе.

Во вторник Германия отклонила обвинения Никарагуа, рассматриваемые Международным судом ООН.