Протест у Грузії: в Тбілісі побили лідерів опозиції

Голову найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі та лідера політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі побили силовики на акції протесту проти закону про "іноагенти" в Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Телекомпанія Formula опублікувала фото Хабеішвілі зі слідами побоїв на обличчі – в нього травми в щелепно-лицьовій частині.

"Эхо Кавказа"

Перед цим партія закликала МВС забезпечити фізичну безпеку опозиціонера і негайно його звільнити, інформує SOVA.

Реклама:

"Кілька хвилин тому за особистим наказом Бідзіни Іванішвілі представники російського режиму в Грузії викрали голову "Єдиного національного руху", депутата парламенту Левана Хабеішвілі. В момент затримання він допомагав постраждалому на акції громадянину", – йшлося в заяві ЄНР.

Водночас опозиціонер розповсюдив відеозвернення з клініки, в якому заявив, що в нього "нічого не болить".

"Око, тіло і все минеться, боротьба з путіністами має тривати", – сказав Хабеішвілі.

Від рук силовиків постраждав і лідер політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі, якого кинули на землю після того, як він підійшов до поліцейських.

"Мене теж потягли, але коли я побачив фотографію Левана... Не важливо, яку партію я представляю, не можна так поводитися з депутатом, не можна поводитися з ним як із собакою", – заявив він.

Перед цим силовики намагалися напасти на лідера партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.

У ніч на середу грузинський спецназ у ніч на середу намагався жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступив. Напередодні ввечері грузинські правоохоронці розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти демонстрантів.

На вулиці Читадзе раніше сталися сутички між активістами і поліцейськими: співробітники МВС Грузії із застосуванням сили звільнили територію біля бокового входу до парламенту, де політики та активісти проводили сидячу акцію.

Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.

Раніше в ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.