Грузинська влада наблизила ухвалення скандального закону про "іноагентів"

Комітет парламенту Грузії з юридичних питань 29 квітня підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", відомий також як законопроєкт "про іноагентів", що викликав гостру критику Заходу й масові протести.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Interpressnews.

Після майже 10-годинного постатейного обговорення юридичний комітет грузинського парламенту підтримав у другому читанні проєкт закону "про іноагентів".

Очікується, що документ винесуть на пленарне засідання парламенту у вівторок, 30 квітня. У першому читанні законопроєкт затвердили 17 квітня.

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Засідання комітету відбувалось на тлі протестів опозиційних депутатів, яким голова Анрі Оханашвілі кілька разів вимикав мікрофони й потому виганяв із зали.

У понеділок у ЄС вчергове попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

Грузинські дипломати раніше виступили із заявою, в якій ідеться про те, що рішення партії влади "Грузинська мрія" на 180 градусів розвернули зовнішньополітичний курс Грузії і керівництво країни віддаляє грузинський народ від ЄС.

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.