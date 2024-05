У Грузії спецназ відступив після спроби розгону протесту проти закону про "іноагентів"

Грузинський спецназ у ніч на середу намагався жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступив.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SOVA.

У спробі розігнати демонстрантів біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

Tensions rise in Georgia.



Darkest days are ahead. Pray for us. Help us expose the Russian government for what they are internally.



Sanction these fuckers!!!! pic.twitter.com/ySZc3ypkRu

Реклама: