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У Грузії спецназ відступив після спроби розгону протесту проти закону про "іноагентів"

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Новини — Середа, 1 травня 2024, 07:44 — Андрій Синявський

Грузинський спецназ у ніч на середу намагався жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступив.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SOVA.

У спробі розігнати демонстрантів біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

Пізніше силовики відступили, а демонстранти змогли повернутися до будівлі парламенту, інформує "Ехо Кавказу"

Уже о 12:00 за місцевим часом в середу у законодавчому органі Грузії продовжиться обговорення закону про "іноагентів".

Напередодні ввечері грузинські правоохоронці розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.

На вулиці Читадзе раніше сталися сутички між активістами і поліцейськими: співробітники МВС Грузії із застосуванням сили звільнили територію біля бокового входу до парламенту, де політики та активісти проводили сидячу акцію.

Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.

Раніше в ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.

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