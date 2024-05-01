Протест в Грузии: в Тбилиси избили лидеров оппозиции

Председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили избили силовики на акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Телекомпания Formula опубликовала фото Хабеишвили со следами побоев на лице – у него травмы в челюстно-лицевой области.

"Эхо Кавказа"

Перед этим партия призвала МВД обеспечить физическую безопасность оппозиционера и немедленно его освободить, информирует SOVA.

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"Несколько минут назад по личному приказу Бидзины Иванишвили представители российского режима в Грузии похитили председателя "Единого национального движения", депутата парламента Левана Хабеишвили. В момент задержания он помогал пострадавшему на акции гражданину", – говорилось в заявлении ЕНД.

В то же время опозиционер распространил видеообращение из клиники, в котором заявил, что у него "ничего не болит".

"Глаз пройдет, тело и все пройдет, борьба с путинистами должна продолжаться", – сказал Хабеишвили.

От рук силовиков пострадал и лидер политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили, которого бросили на землю после того, как он подошел к полицейским.

"Меня тоже потащили, но когда я увидел фотографию Левана… Не важно, какую партию я представляю, нельзя так обращаться с депутатом, нельзя обращаться с ним как с собакой", – заявил он.

Перед этим силовики пытались напасть на лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

В ночь на среду грузинский спецназ в ночь на среду пытался жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступил. Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти демонстрантов.

На улице Читадзе ранее произошли столкновения между активистами и полицейскими: сотрудники МВД Грузии с применением силы освободили территорию у бокового входа в парламент, где политики и активисты проводили сидячую акцию.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

Ранее в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

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