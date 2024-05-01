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У Фінляндії приспали ведмедя, якого не вдалось відігнати від людських домівок

Новини — Середа, 1 травня 2024, 19:15 — Марія Ємець

У Північній Карелії за офіційним рішенням приспали бурого ведмедя, який часто приходив до людських домівок і змінити його поведінку не вдалося.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Поліція повідомила, що у районі містечка Нурмес 1 травня приспали бурого ведмедя, який перед тим регулярно приходив до людських будинків в ареалі свого проживання.

Фахівці близко двох тижнів спостерігали за поведінкою звіра, щоб зрозуміти, наскільки небезпечним він є для людей. Змінити його поведінку не вдалося. 

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Після відповідного рішення поліції провели його евтаназію. 

Нагадаємо, у Словаччині цієї весни була серія випадків з нападами ведмедів на людей, у тому числі з летальними наслідками. В одному випадку провели евтаназію ведмедя, але опозиція висловила сумніви, що це був саме той звір. 

Раніше ведмедя, визнаного небезпечним, застрелили в Італії. 

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