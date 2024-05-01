У Фінляндії приспали ведмедя, якого не вдалось відігнати від людських домівок

У Північній Карелії за офіційним рішенням приспали бурого ведмедя, який часто приходив до людських домівок і змінити його поведінку не вдалося.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Поліція повідомила, що у районі містечка Нурмес 1 травня приспали бурого ведмедя, який перед тим регулярно приходив до людських будинків в ареалі свого проживання.

Фахівці близко двох тижнів спостерігали за поведінкою звіра, щоб зрозуміти, наскільки небезпечним він є для людей. Змінити його поведінку не вдалося.

Реклама:

Після відповідного рішення поліції провели його евтаназію.

Нагадаємо, у Словаччині цієї весни була серія випадків з нападами ведмедів на людей, у тому числі з летальними наслідками. В одному випадку провели евтаназію ведмедя, але опозиція висловила сумніви, що це був саме той звір.

Раніше ведмедя, визнаного небезпечним, застрелили в Італії.