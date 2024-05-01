В Финляндии усыпили медведя, которого не удалось отогнать от поселения

В Северной Карелии по официальному решению усыпили бурого медведя, который часто приходил в человеческие дома и изменить его поведение не удалось.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Полиция сообщила, что в районе городка Нурмес 1 мая усыпили бурого медведя, который перед тем регулярно приходил в поселок в зоне своего проживания.

Специалисты около двух недель наблюдали за поведением зверя, чтобы понять, насколько опасным он является для людей. Изменить его поведение не удалось.

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После соответствующего решения полиции провели его эвтаназию.

Напомним, в Словакии этой весной была серия случаев с нападениями медведей на людей, в том числе с летальным исходом. В одном случае провели эвтаназию медведя, но оппозиция выразила сомнения, что это был именно тот зверь.

Ранее медведя, признанного опасным, застрелили в Италии.