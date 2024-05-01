В Финляндии усыпили медведя, которого не удалось отогнать от поселения
В Северной Карелии по официальному решению усыпили бурого медведя, который часто приходил в человеческие дома и изменить его поведение не удалось.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Полиция сообщила, что в районе городка Нурмес 1 мая усыпили бурого медведя, который перед тем регулярно приходил в поселок в зоне своего проживания.
Специалисты около двух недель наблюдали за поведением зверя, чтобы понять, насколько опасным он является для людей. Изменить его поведение не удалось.
После соответствующего решения полиции провели его эвтаназию.
Напомним, в Словакии этой весной была серия случаев с нападениями медведей на людей, в том числе с летальным исходом. В одном случае провели эвтаназию медведя, но оппозиция выразила сомнения, что это был именно тот зверь.
Ранее медведя, признанного опасным, застрелили в Италии.