У Словаччині вчергове за тиждень стався напад ведмедя на людину

У Словаччині стався новий напад ведмедя на людину, що є щонайменш третім подібним випадком за останній тиждень.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

В окрузі Ліптовський Мікулаш на півночі Словаччини хижак завдав серйозних травм 35-річному чоловіку, працівнику лісництва.

Напад стався вранці у четвер. Ведмідь вибіг назустріч лісівнику на вузькій стежці серед густого букового лісу.

У постраждалого поранення грудної клітки, зламані ребра і травма хребта. Чоловік намагався відлякати хижака і зробив три попереджувальні постріли; ведмідь лишився неушкодженим.

Загалом у період з 29 березня по 1 квітня спеціальна команда з реагування на бурих ведмедів зафіксувала майже 40 повідомлень про ті чи інші зустрічі з ведмедями чи завдану ними шкоду біля людських поселень.

Перед цим у неділю ведмідь у цьому ж районі напав напав на подружню пару з собакою. В суботу ведмідь нібито напав на грибника в Жилінському районі.

Раніше опозиція у Словаччині закликала роз’яснити ситуацію стосовно застреленого ведмедя з Ліптовського Мікулаша, вважаючи, що вбили не того хижака, за яким полювали після того, як він поранив п'ятьох людей.