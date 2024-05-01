У швейцарському Люцерні скасували виступ пропутінської співачки Нетребко

Центр культури та Конгресів (KKL) швейцарського міста Люцерн скасував виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 1 червня, з огляду на позицію місцевої влади.

Про це повідомила місцева газета Luzerner Zeitung, пише "Європейська правда".

Причиною скасування виступу Нетребко став той факт, що неподалік Люцерну відбудеться конференція з питань миру в Україні, тож влада кантону Люцерн та однойменного міста попередили про "загрозу громадському порядку".

Влада кантону також попередила про заворушення і протести в Люцерні, "які можуть поставити під загрозу безпеку нашого населення", й висловила "однозначне очікування", що запланований концерт за участю Нетребко має бути скасований.

Реклама:

У керівництві KKL підтвердили скасування концерту російської співачки 1 червня й додали, що її публічне сприйняття залишається суперечливим.

Представники Нетребко своєю чергою висловили жаль через скасування концерту "всупереч контрактним зобов'язанням із організаторами" та заявили, що жоден із її майже 100 виступів з березня 2022 року не призвів до порушення громадського порядку.

Нетребко мала виступити в Люцерні разом зі своїм чоловіком Юсіфом Ейвазовим ще у червні 2022 року, але тоді концерт перенесли на два роки – формально через коронавірусні обмеження.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Її також звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.

Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.