Пропутінська Нетребко не виступатиме в Празі

Російська оперна співачка Анна Нетребко не буде виступати в Муніципальному домі Праги у жовтні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, журналістам у середу повідомили представники керівництва дому та агенції Nachtigall Artists Management, яка організовувала концерт.

Виступ Нетребко був запланований на 16 жовтня в залі Муніципального дому, який належить міській владі Праги через однойменне акціонерне товариство.

"Ніхто з учасників не згоден зі скасуванням концерту", – заявив директор Муніципального дому Праги Властіміл Єжек. Однак, за його словами, концерт став політичним і соціальним питанням, і обидві сторони погодилися, що було б краще скасувати захід.

Єжек запевнив, що вартість квитків на концерт повернуть у повному обсязі, а Муніципальний дім Праги відшкодує організатору Nachtigall Artists Management усі збитки.

Раніше незгоду з проведенням концерту Анни Нетребко висловила коаліція міської ради Праги, яка зауважила, що росіянка перебуває у санкційному списку України, і її виступ у чеській столиці некоректний з огляду на дії Росії в Україні.

Нетребко, яка тривалий час живе в Австрії, в минулому підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Нагадаємо, у липні 2022 року концерт Анни Нетребко у Штутгарті скасували без можливості перенесення дати. А перед тим її звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.