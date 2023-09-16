Біля Берлінської опери пройшов протест проти пропутінської співачки Нетребко

Біля Німецької державної опери в Берліні кілька сотень людей напередодні протестували проти виступу російської оперної співачки Анни Нетребко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Учасники протесту прийшли з прапорами України та плакатами з написами "Жодної сцени для Нетребко", "Увага! Російська культура – спонсор війни", "Чекістів до стінки" тощо.

DW

DW

DW

На акції протесту також був присутній посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

15 вересня у Берлінській опері відбувався виступ Нетребко в опері "Макбет". Загалом їх має бути чотири.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

У Німеччині зібрали тисячі голосів під петицією із закликом скасувати виступ Нетребко у Берлінській державній опері. Однак попри це Берлінська державна опера відмовилась виключати Нетребко з постановки "Макбет".

Раніше повідомляли, що Нетребко не виступатиме в Муніципальному домі Праги у жовтні.

Також був скасований її виступ у листопаді в Таллінні.