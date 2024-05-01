В швейцарском Люцерне отменили выступление пропутинской певицы Нетребко

Центр культуры и Конгрессов (KKL) швейцарского города Люцерн отменил выступление пропутинской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 1 июня, учитывая позицию местных властей.

Об этом сообщила местная газета Luzerner Zeitung, пишет "Европейская правда".

Причиной отмены выступления Нетребко стал тот факт, что неподалеку Люцерна состоится конференция по вопросам мира в Украине, поэтому власти кантона Люцерн и одноименного города предупредили об "угрозе общественному порядку".

Власти кантона также предупредили о беспорядках и протестах в Люцерне, "которые могут поставить под угрозу безопасность нашего населения", и выразили "однозначное ожидание", что запланированный концерт с участием Нетребко должен быть отменен.

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В руководстве KKL подтвердили отмену концерта российской певицы 1 июня и добавили, что ее публичное восприятие остается противоречивым.

Представители Нетребко в свою очередь выразили сожаление из-за отмены концерта "вопреки контрактным обязательствам с организаторами" и заявили, что ни одно из ее почти 100 выступлений с марта 2022 года не привело к нарушению общественного порядка.

Нетребко должна была выступить в Люцерне вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым еще в июне 2022 года, но тогда концерт перенесли на два года – формально из-за коронавирусных ограничений.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.