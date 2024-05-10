У Німеччині кажуть, що "розуміють" заяви Байдена щодо призупинення поставок зброї Ізраїлю

Міністр оборони США Борис Пісторіус заявив, що може "зрозуміти" позицію США щодо обмеження поставок зброї Ізраїлю на тлі підготовки наземної операції в місті Рафах.

Заяву німецького міністра наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус натякнув, що постачання зброї Ізраїлю не є безумовним і що ширший наступ на Рафах може поставити його під загрозу. Однак він не зробив прямого попередження.

Коли його запитали про коментарі президента США Джо Байдена, який пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, очільник Міноборони Німеччини відповів: "Так, я розумію".

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Він сказав, що подібні питання обговорювалися за зачиненими дверима під час його переговорів у США з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та іншими.

Але Пісторіус сказав, що відповідальність за такі рішення Німеччини лежить більше на МЗС і канцелярії, ніж на його відомстві.

Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.