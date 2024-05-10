В Германии говорят, что "понимают" заявления Байдена о приостановке поставок оружия Израилю

Министр обороны США Борис Писториус заявил, что может "понять" позицию США по ограничению поставок оружия Израилю на фоне подготовки наземной операции в городе Рафах.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Писториус намекнул, что поставки оружия Израилю не является безусловным и что широкое наступление на Рафах может поставить его под угрозу. Однако он не сделал прямого предупреждения.

Когда его спросили о комментариях президента США Джо Байдена, который пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, глава Минобороны Германии ответил: "Да, я понимаю".

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Он сказал, что подобные вопросы обсуждались за закрытыми дверями во время его переговоров в США с главой Пентагона Ллойдом Остином, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими.

Но Писториус сказал, что ответственность за такие решения Германии лежит больше на МИД и канцелярии, чем на его ведомстве.

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

От операции на юге сектора Газа Израиль отговаривают и другие западные партнеры.