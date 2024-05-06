Британія відреагувала на наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Рафаху

Велика Британія не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в місті Рафах, зазначивши, що це може спровокувати великі жертви серед мирного населення.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Сунак зазначив, що він залишається "глибоко стурбованим" перспективою військового вторгнення в Рафах.

Реагуючи на наказ ЦАХАЛ про евакуацію цивільного населення з деяких районів Рафаху, він сказав, що будь-яка наступальна операція поставить під загрозу укриття цивільного населення і допомогу, що надходить в Газу.

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"Я неодноразово наголошував на цьому прем'єр-міністру (Біньяміну) Нетаньяху", – сказав Сунак.

Він додав, що пріоритетом для всіх сторін зараз має бути укладення угоди, яка забезпечить звільнення всіх ізраїльських заручників і тимчасове припинення вогню.

"Це найкращий спосіб покласти край стражданням, і саме до цього я продовжуватиму закликати всі сторони", – додав очільник британського уряду.

Раніше президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після того, як ізраїльська армія наказала евакуюватись цивільним у місті Рафах на півдні сектору Гази, піджививши чутки про ймовірний початок наземної операції.

Найближчі союзники Ізраїлю, зокрема США, застерігали від операції в Рафаху.

За даними джерел, Сполучені Штати минулого тижня вперше з жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС напали на ізраїльську територію, призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю.