Голова Пентагону підтвердив призупинення партії військової допомоги Ізраїлю
Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати ухвалили рішення призупинити постачання боєприпасів великої потужності до Ізраїлю в контексті його планів здійснити наступ у місті Рафах на півдні сектору Гази.
Про це Остін сказав на слуханнях у комітеті Сенату з питань асигнувань 8 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Голова Міноборони США зазначив, що адміністрація Джо Байдена від самого початку виступала проти операції Ізраїлю в Рафаху, "не враховуючи і не захищаючи цивільне населення, яке перебуває в цьому районі бойових дій".
"І знову ж таки, оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої потужності. Ми ще не ухвалити остаточного рішення щодо того, як діяти далі з цією партією", – додав Остін.
ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляли, що поставка зброї, про яку йдеться, містить 1800 бомб вагою 907 кілограмів і 1700 бомб вагою 227 кілограмів.
У понеділок ізраїльські військові наказали десяткам тисяч мирних жителів почати евакуацію з прилеглих східних частин міста Рафах перед, як вони зазначили, "обмеженою операцією" з ліквідації бойовиків ХАМАС.
Президент США Джо Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю.
Минулого місяця Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.