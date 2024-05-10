Крайня ліва партія Sumar, яка входить до коаліційного уряду Іспанії, запустила соціальних мережах кампанію, мета яклї – не допустити виступу Ізраїлю у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у шведському Мальме в суботу, 11 травня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство EFE.

Закликом "Підпишіться зараз, щоб виключити Ізраїль з Євробачення, не дайте йому виступити в суботньому фіналі" партія віцеголови уряду Іспанії Йоланди Діас хоче зібрати якомога більше підписів, щоб спробувати домогтися виключення єврейської держави з конкурсу.

Як стверджує Sumar у петиції, Європейська мовна спілка допустила Ізраїль до участі в конкурсі в той час, коли його армії "винищують палестинський народ і стирають з лиця землі весь їхній регіон".

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Вони також критикують організацію за цензуру тих, хто закликає до припинення війни на Близькому Сході.

Організатори конкурсу, які кажуть, що Євробачення не є політичним заходом, відкинули заклики заборонити участь Ізраїлю. Однак вони попросили Ізраїль змінити текст своєї пісні, яка спочатку називалася "October Rain" що, ймовірно, було посиланням на атаку ХАМАС 7 жовтня.

Тим часом тисячі пропалестинських демонстрантів від початку проведення Євробачення проводили протести проти участі Ізраїлю. пропалестинські групи планують повторити марш і в день фіналу Євробачення в суботу.

Євробачення у Мальме проходить з безпрецедентними заходами безпеки: у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.