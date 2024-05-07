"Снайпери на дахах": Швеція приймає "Євробачення" з безпрецедентними заходами безпеки

У шведському місті Мальме, яке цьогоріч приймає "Євробачення", спостерігаються безпрецедентні заходи безпеки.

Про це повідомляє шведське Aftonbladet, пише "Європейська правда".

У вівторок, день першого півфіналу, у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.

Jimmy Wixtröm

На підмогу місцевій поліції у Мальме прибули колеги з усієї Швеції, а також з Данії та Норвегії.

Реклама:

Jimmy Wixtröm

Довкола арени встановлено численні камери, зображення з яких переглядають у моніторинговому центрі поліції.

Для входу глядачам доводиться пройти ретельні заходи перевірки, як в аеропорту; сумки, політичну символіку та палестинські прапори проносити заборонено.

Jimmy Wixtröm

Jimmy Wixtröm

Однією з причин для безпрецедентної пильності є участь у конкурсі Ізраїлю на тлі операції у секторі Гази. У четвер і суботу у Мальме хочуть проводити велику демонстрацію проти участі Ізраїлю.

Ще одним фактором є підвищена "привабливість" Швеції для ісламістських терористів після серії провокативних акцій зі спаленням Корану минулого року.