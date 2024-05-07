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"Снайпери на дахах": Швеція приймає "Євробачення" з безпрецедентними заходами безпеки

Новини — Вівторок, 7 травня 2024, 13:51 — Марія Ємець

У шведському місті Мальме, яке цьогоріч приймає "Євробачення", спостерігаються безпрецедентні заходи безпеки. 

Про це повідомляє шведське Aftonbladet, пише "Європейська правда". 

У вівторок, день першого півфіналу, у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.

 
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На підмогу місцевій поліції у Мальме прибули колеги з усієї Швеції, а також з Данії та Норвегії. 

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Довкола арени встановлено численні камери, зображення з яких переглядають у моніторинговому центрі поліції. 

Для входу глядачам доводиться пройти ретельні заходи перевірки, як в аеропорту; сумки, політичну символіку та палестинські прапори проносити заборонено.

 
Jimmy Wixtröm
 
Jimmy Wixtröm

Однією з причин для безпрецедентної пильності є участь у конкурсі Ізраїлю на тлі операції у секторі Гази. У четвер і суботу у Мальме хочуть проводити велику демонстрацію проти участі Ізраїлю

Ще одним фактором є підвищена "привабливість" Швеції для ісламістських терористів після серії провокативних акцій зі спаленням Корану минулого року.

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Швеція Ізраїль тероризм
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