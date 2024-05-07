"Снайпери на дахах": Швеція приймає "Євробачення" з безпрецедентними заходами безпеки
У шведському місті Мальме, яке цьогоріч приймає "Євробачення", спостерігаються безпрецедентні заходи безпеки.
Про це повідомляє шведське Aftonbladet, пише "Європейська правда".
У вівторок, день першого півфіналу, у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.
На підмогу місцевій поліції у Мальме прибули колеги з усієї Швеції, а також з Данії та Норвегії.
Довкола арени встановлено численні камери, зображення з яких переглядають у моніторинговому центрі поліції.
Для входу глядачам доводиться пройти ретельні заходи перевірки, як в аеропорту; сумки, політичну символіку та палестинські прапори проносити заборонено.
Однією з причин для безпрецедентної пильності є участь у конкурсі Ізраїлю на тлі операції у секторі Гази. У четвер і суботу у Мальме хочуть проводити велику демонстрацію проти участі Ізраїлю.
Ще одним фактором є підвищена "привабливість" Швеції для ісламістських терористів після серії провокативних акцій зі спаленням Корану минулого року.