Тисячі пропалестинських демонстрантів у Мальме протестували проти участі Ізраїлю на Євробаченні
Новини — Четвер, 9 травня 2024, 18:42 —
У шведському місті Мальме, яке приймає пісенний конкурс Євробачення, тисячі пропалестинських демонстрантів протестували проти участі Ізраїлю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Протестувальники, розмахуючи палестинськими прапорами, зібрались на історичній площі Сторторгет біля ратуші Мальме перед запланованим маршем через місто на мітинг.
Скандуючи антиізраїльські гасла, демонстранти запалили димові шашки в палестинських кольорах. На мітингу було багато поліції, в повітрі висів гелікоптер, а на дахах стояли поліцейські з біноклями.
Серед учасників також помітили кліматичну активістку Грету Тунберг.
Також пропалестинські групи планують повторити марш у суботу – в день фіналу Євробачення.
Організатори конкурсу, які кажуть, що Євробачення не є політичним заходом, відкинули заклики заборонити участь Ізраїлю. Однак вони попросили Ізраїль змінити текст своєї пісні, яка спочатку називалася "October Rain" що, ймовірно, було посиланням на атаку ХАМАС 7 жовтня.
Пісня була перейменована на "Hurricane", а ізраїльській співачці Іден Голан дозволили брати участь в конкурсі. Вона виступить у півфіналі в четвер.
Деякі глядачі, присутні на генеральній репетиції в середу, освистали виступ Голан під час виступу.
Євробачення у Мальме проходить з безпрецедентними заходами безпеки: у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.