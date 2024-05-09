Тисячі пропалестинських демонстрантів у Мальме протестували проти участі Ізраїлю на Євробаченні

У шведському місті Мальме, яке приймає пісенний конкурс Євробачення, тисячі пропалестинських демонстрантів протестували проти участі Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Протестувальники, розмахуючи палестинськими прапорами, зібрались на історичній площі Сторторгет біля ратуші Мальме перед запланованим маршем через місто на мітинг.

AP

Скандуючи антиізраїльські гасла, демонстранти запалили димові шашки в палестинських кольорах. На мітингу було багато поліції, в повітрі висів гелікоптер, а на дахах стояли поліцейські з біноклями.

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Серед учасників також помітили кліматичну активістку Грету Тунберг.

AP

Також пропалестинські групи планують повторити марш у суботу – в день фіналу Євробачення.

Організатори конкурсу, які кажуть, що Євробачення не є політичним заходом, відкинули заклики заборонити участь Ізраїлю. Однак вони попросили Ізраїль змінити текст своєї пісні, яка спочатку називалася "October Rain" що, ймовірно, було посиланням на атаку ХАМАС 7 жовтня.

Пісня була перейменована на "Hurricane", а ізраїльській співачці Іден Голан дозволили брати участь в конкурсі. Вона виступить у півфіналі в четвер.

Деякі глядачі, присутні на генеральній репетиції в середу, освистали виступ Голан під час виступу.

Євробачення у Мальме проходить з безпрецедентними заходами безпеки: у центральній частині міста чергують сотні правоохоронців у серйозному спорядженні, на дахах довкола концертної зали помітили облаштовані пункти спостереження і стрілецькі позиції.