Партия правительства Испании требует исключить Израиль из Евровидения

Крайняя левая партия Sumar, которая входит в коалиционное правительство Испании, запустила в социальных сетях кампанию, цель которой – не допустить выступления Израиля в финале песенного конкурса "Евровидение" в шведском Мальме в субботу, 11 мая.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство EFE.

Призывом "Подпишитесь сейчас, чтобы исключить Израиль с Евровидения, не дайте ему выступить в субботнем финале" партия вице-главы правительства Испании Иоланды Диас хочет собрать как можно больше подписей, чтобы попытаться добиться исключения еврейского государства из конкурса.

Как утверждает Sumar в петиции, Европейский вещательный союз допустил Израиль к участию в конкурсе в то время, когда его армии "истребляют палестинский народ и стирают с лица земли весь их регион".

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Они также критикуют организацию за цензуру тех, кто призывает к прекращению войны на Ближнем Востоке.

Организаторы конкурса, которые говорят, что Евровидение не является политическим мероприятием, отвергли призывы запретить участие Израиля. Однако они попросили Израиль изменить текст своей песни, которая изначально называлась "October Rain" что, вероятно, было ссылкой на атаку ХАМАС 7 октября.

Тем временем тысячи пропалестинских демонстрантов с начала проведения Евровидения проводили протесты против участия Израиля. пропалестинские группы планируют повторить марш и в день финала Евровидения в субботу.

Евровидение в Мальме проходит с беспрецедентными мерами безопасности: в центральной части города дежурят сотни правоохранителей в серьезном снаряжении, на крышах вокруг концертного зала заметили обустроенные пункты наблюдения и стрелковые позиции.