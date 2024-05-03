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У шведському місті, що приймає "Євробачення", готують великий протест проти участі Ізраїлю

Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 20:04 — Марія Ємець

Шведська поліція отримала заявку на проведення багатотисячної акції протесту у місті Мальме, яке наступного тижня прийматиме пісенний конкурс "Євробачення", проти участі у ньому Ізраїлю на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда". 

Акції планують проводити в тиждень проведення "Євробачення" у четвер, а також у суботу, якщо Ізраїль пройде у фінал. Організатори та поліція очікують до 40 тисяч осіб. Загалом у місто через пісенний конкурс можуть прибути близько 100 тисяч осіб. 

Демонстрації можуть стати найбільшими у Мальме за період після 7 жовтня минулого року, коли бойовики ХАМАС здійснили масштабний напад на Ізраїль і Ізраїль розпочав операцію у відповідь. 

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Організатори закликатимуть відсторонити Ізраїль від участі у "Євробаченні". Представники оргкомітету кажуть, що будуть тісно координувати дії з поліцією та планують залучити близько сотні власних наглядачів за порядком, щоб запобігати інцидентам. 

При цьому, у четвер в місті очікується окрема демонстрація для привітання ізраїльської делегації. 

Поліція побоюється, що радикальні активісти спробують скористатися демонстраціями для того, щоб влаштувати провокації. 

Шведська поліція ретельно продумує заходи безпеки у Мальме на період конкурсу, зокрема через загрозу підвищеної "привабливості" Швеції для ісламістських терористів після серії акцій зі спаленням Корану. На підмогу місцевим правоохоронцям прибудуть додаткові сили з інших регіонів та навіть сусідніх країн.

Місцями поліція буде патрулювати у посиленому екіпіруванні, а в окремі зони міста буде заборонено заходити із сумками.

Нагадаємо, у Франції поліція вигнала з території елітного університету пропалестинський протест студентів. 

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Швеція Близький Схід
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