Макрон надеется, что Франции не придется воевать в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова не исключил вмешательства Парижа на стороне Украины, против которой захватническую войну ведет РФ, но в то же время выразил надежду, что его стране не придется воевать.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X), отвечая на вопросы интернет-пользователей, сообщает Le Figaro.

По его словам, в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения в Украине, но он "надеется всем сердцем, что нам не придется воевать".

"Если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", – отметил Макрон.

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Он подчеркнул, что на кону суверенитет и территориальная целостность Украины, но в то же время верховенство права и общие правила также под угрозой.

"И если мы оставим все так, как есть в Украине, то победит право сильнейшего. И мы не можем быть в безопасности, ведь это происходит за 1500 километров от нас... Итак, в Украине на карту поставлено наше будущее и наша безопасность", – резюмировал президент Франции.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон недавно возобновил обсуждение возможности ввода иностранных войск в Украину.

Накануне Россия вызвала посла Франции в Москве, чтобы осудить "провокационную" политику Парижа. Франция осудила вызов своего посла в МИД РФ, заявив, что Москва использует "тактику устрашения".

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