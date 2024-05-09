В Естонії кажуть, що Захід має бути відкритим до ідеї Макрона відправити війська в Україну

Естонія та інші союзники повинні бути відкритими до обговорення ідеї, озвученої президентом Франції Еммануелем Макроном щодо можливості відправки військ НАТО в Україну.

Таку думку висловила заступниця міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Ми повинні бути відкритими до ідей. Замість того, щоб весь час повідомляти про те, що ми не збираємося робити для допомоги Україні, ми повинні повідомляти те, що, вважаємо, ми повинні", – сказала вона.

Естонська дипломатка розповіла, що наразі не ведеться жодної діяльності у напрямку підготовки до відправки іноземних військ в Україну.

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"Але для нас у будь-якому випадку усі варіанти "на столі", ми відкриті для розгляду різних варіантів", – додала вона.

Можливо, каже представниця Естонії, йтиметься не про "безпосередній бій з росіянами", але про навчання або певні спеціальні завдання.

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте заявляла, що Литва готова направити свої війська для проведення навчань на території України, але офіційний Київ ще не скеровував відповідне прохання.

Президент Литви Гітанас Науседа, зі свого боку, підтримує дискусії про можливу відправку іноземних військ в Україну для навчань.

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