Пожар в торговом центре в Варшаве: торговцы говорят, что потеряли все

В результате масштабного пожара в торговом центре, расположенном в варшавском районе Бялоленка, сгорела почти вся торговая площадь с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует RMF.

Торговцы объекта, которые собрались перед входом в центр, рассказали журналистам, что потеряли все. Власти уже предложили им помощь.

🔥💧Trwa dogaszanie pożaru hali handlowej przy ul. Marywilskiej w Warszawie. W kulminacyjnym momencie w działaniach brało udział 78🚒i 254👨‍🚒#PSP i #OSP, w tym również podchorążowie z #APoż w ramach centralnego odwodu operacyjnego KSRG.

SGRChem prowadzi pomiary pyłu w atmosferze. pic.twitter.com/jYl3QcpuP7 Реклама: May 12, 2024

Пожарная бригада заявила, что огнем охвачено более 80% торгового комплекса, и привлекли 50 подразделений, в том числе специалистов по химическому и экологическому спасению, отмечает AP.

Представитель полиции сообщил агентству PAP, что никто не пострадал. Власти также разослали жителям Варшавы текстовое сообщение с предупреждением о пожаре и просьбой оставаться дома с закрытыми окнами.

Торговые центры и крупные магазины в Польше обычно закрыты в воскресенье из-за запрета на торговлю, который наложило предыдущее правительство.

Ранее сообщалось, что в польской столице Варшаве в воскресенье, 12 мая, вспыхнул масштабный пожар в торговом центре.

По сообщению пожарной службы, весь центр был охвачен огнем, а здание полностью уничтожено. Огонь быстро распространялся через легковоспламеняющиеся материалы, преимущественно текстиль.

К моменту прибытия пожарных практически все здание центра уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.

Накануне сообщалось, что из-за пожара на полигоне с отходами в польской Силезии, где были в том числе химические вещества, они попали в местную реку Бриница.

На прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло.