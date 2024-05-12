ЗМІ: У Греції за шпигунство засудили ексспівробітника турецького консульства
Грецький апеляційний суд засудив чоловіка, який працював у турецькому консульстві, до п'яти років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.
Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили юридичні джерела.
За даними агентства, громадянина Греції, який працював у турецькому консульстві на острові Родос, арештували у 2020 році.
Він заперечував будь-які правопорушення, а міністерство закордонних справ Туреччини засудило арешт, заявивши, що це порушило права консульського працівника, зазначає Reuters.
Іншого громадянина Греції, який працював коком на пасажирському судні, що курсував між островами Родос та Кастелорізо, та якого також арештували у той самий час, засудили до трьох років ув'язнення, йдеться в матеріалі.
До арешту вони перебували під наглядом протягом декількох місяців і були звинувачені у фотографуванні пересування грецьких збройних сил в Егейському морі, вказує інформагентство.
Греція й Туреччина мають давні суперечки, починаючи від розділеного острова Кіпр і закінчуючи суверенними правами в Егейському та Середземному морях.
Нещодавно делегації Греції та Туреччини зустрілися в Афінах в межах довготривалих зусиль з поліпшення напружених відносин між двома країнами-сусідами.
Зустріч відбулася напередодні запланованих на 13 травня переговорів в Анкарі між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Раніше грецький прем’єр прокоментував нещодавню критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон, підкресливши, що Афіни "здійснюють свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права".
У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.