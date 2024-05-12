ЗМІ: У Греції за шпигунство засудили ексспівробітника турецького консульства

Грецький апеляційний суд засудив чоловіка, який працював у турецькому консульстві, до п'яти років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили юридичні джерела.

За даними агентства, громадянина Греції, який працював у турецькому консульстві на острові Родос, арештували у 2020 році.

Він заперечував будь-які правопорушення, а міністерство закордонних справ Туреччини засудило арешт, заявивши, що це порушило права консульського працівника, зазначає Reuters.

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Іншого громадянина Греції, який працював коком на пасажирському судні, що курсував між островами Родос та Кастелорізо, та якого також арештували у той самий час, засудили до трьох років ув'язнення, йдеться в матеріалі.

До арешту вони перебували під наглядом протягом декількох місяців і були звинувачені у фотографуванні пересування грецьких збройних сил в Егейському морі, вказує інформагентство.

Греція й Туреччина мають давні суперечки, починаючи від розділеного острова Кіпр і закінчуючи суверенними правами в Егейському та Середземному морях.

Нещодавно делегації Греції та Туреччини зустрілися в Афінах в межах довготривалих зусиль з поліпшення напружених відносин між двома країнами-сусідами.

Зустріч відбулася напередодні запланованих на 13 травня переговорів в Анкарі між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Раніше грецький прем’єр прокоментував нещодавню критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон, підкресливши, що Афіни "здійснюють свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права".

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.