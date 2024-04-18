Лідери Греції й Туреччини зустрінуться в Анкарі 13 травня

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведуть зустріч в Анкарі 13 травня, аби обговорити напруженість у двосторонніх відносинах.

Про це Міцотакіс заявив після засідання Європейської ради в Брюсселі 18 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Грецький прем’єр оголошував про наміри відвідати Туреччину у травні для зустрічі високого рівня, але дата раніше не називалась.

Він також прокоментував нещодавню критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон, підкресливши, що Афіни "здійснюють свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права".

"Я не думаю, що поліпшення грецько-турецьких відносин, яке є незаперечним і вимірюваним, призводить до робочої гіпотези про те, що позиції Туреччини щодо виключних економічних зон змінилися і залишаються глибоко проблематичними для нашої країни, але це не заважає нам будувати позитивний порядок денний", – вважає Міцотакіс.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.