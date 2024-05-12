СМИ: В Греции за шпионаж осудили экс-сотрудника турецкого консульства

Греческий апелляционный суд приговорил мужчину, который работал в турецком консульстве, к пяти годам заключения по обвинению в шпионаже.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили юридические источники.

По данным агентства, гражданина Греции, который работал в турецком консульстве на острове Родос, арестовали в 2020 году.

Он отрицал какие-либо правонарушения, а министерство иностранных дел Турции осудило арест, заявив, что это нарушило права консульского работника, отмечает Reuters.

Реклама:

Другого гражданина Греции, который работал коком на пассажирском судне, курсировавшем между островами Родос и Кастелоризо, и которого также арестовали в то же время, приговорили к трем годам заключения, говорится в материале.

До ареста они находились под наблюдением в течение нескольких месяцев и были обвинены в фотографировании передвижения греческих вооруженных сил в Эгейском море, указывает информагентство.

Греция и Турция имеют давние споры, начиная от разделенного острова Кипр и заканчивая суверенными правами в Эгейском и Средиземном морях.

Недавно делегации Греции и Турции встретились в Афинах в рамках долговременных усилий по улучшению напряженных отношений между двумя странами-соседями.

Встреча состоялась накануне запланированных на 13 мая переговоров в Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее греческий премьер прокомментировал недавнюю критику Турции относительно создания греческих морских заповедных зон, подчеркнув, что Афины "осуществляют свои суверенные права в Эгейском море на основе международного права и морского права".

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.