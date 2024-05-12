США заявили про відбиття атаки хуситів в Аденській затоці та Червоному морі

Сполучені Штати заявили, що 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За словами військових, увечері 10 травня літак коаліції успішно збив БПЛА, який хусити запустили над Аденською затокою з підконтрольних ним територій в Ємені.

Вранці 11 травня сили CENTCOM успішно знищили три БПЛА, запущені хуситами над Червоним морем з підконтрольних ним територій в Ємені.

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Внаслідок атаки та збиття дронів ніхто з американських, коаліційних або торгових суден не постраждав і не був пошкоджений, зазначає командування.

CENTCOM зауважив, що ці БПЛА становили безпосередню загрозу як коаліційним силам, так і торговим суднам в регіоні.

"Ці заходи вживаються для захисту свободи судноплавства та забезпечення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торговельних суден", – за традицією підсумували своє повідомлення військові США.

Нещодавно повідомляли, що фрегат Військово-морських сил Італії Virginio Fasan у Червоному морі збив безпілотник, який прямував у напрямку супроводжуваного торгового судна.

Перед цим грецький військовий корабель, який бере участь у військово-морській місії Європейського Союзу в Червоному морі, перехопив два безпілотники, запущені хуситами в напрямку комерційного судна.

А у США до того заявили, що відбили повітряну атаку хуситів у водах Аденської затоки.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.