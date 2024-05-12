США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе и Красном море

Соединенные Штаты заявили, что 10-11 мая силы коалиции отбили атаку дронов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива и Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По словам военных, вечером 10 мая самолет коалиции успешно сбил БПЛА, который хуситы запустили над Аденским заливом с подконтрольных им территорий в Йемене.

Утром 11 мая силы CENTCOM успешно уничтожили три БПЛА, запущенные хуситами над Красным морем с подконтрольных им территорий в Йемене.

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В результате атаки и сбития дронов никто из американских, коалиционных или торговых судов не пострадал и не был поврежден, отмечает командование.

CENTCOM отметил, что эти БПЛА представляли непосредственную угрозу как коалиционным силам, так и торговым судам в регионе.

"Эти меры принимаются для защиты свободы судоходства и обеспечения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", – по традиции подытожили свое сообщение военные США.

Недавно сообщалось, что фрегат Военно-морских сил Италии Virginio Fasan в Красном море сбил беспилотник, который направлялся в направлении сопровождаемого торгового судна.

Перед этим греческий военный корабль, участвующий в военно-морской миссии Европейского Союза в Красном море, перехватил два беспилотника, запущены хуситами в направлении коммерческого судна.

А в США до этого заявили, что отбили воздушную атаку хуситов в водах Аденского залива.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.