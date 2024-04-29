Італійський фрегат у Червоному морі збив безпілотник, імовірно, хуситів

Фрегат Військово-морських сил Італії Virginio Fasan 29 квітня збив у Червоному морі безпілотник, який прямував у напрямку супроводжуваного торгового судна.

Про це йдеться в заяві італійського Міноборони, яку цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Дрон, "за характеристиками схожий на ті, що вже використовувалися під час попередніх атак хуситів", перебував приблизно за 5 кілометрів від комерційного італійського судна, зазначило оборонне відомство Італії.

Безпілотник збили поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, уточнюється в повідомленні.

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Також італійське Міноборони повідомило про "комплексні атаки з використанням ракет і безпілотників", які відбулись уранці 29 квітня й "були зірвані завдяки маневрам ухилення, здійсненим торговим судном".

Італія здійснює оперативне командування місією Aspides, започаткованою Європейським Союзом у лютому для захисту торгових суден, що прямують через важливий торговельний маршрут Червоним морем, від нападів підтримуваних Іраном хуситів.

Хусити стверджують, що їхні атаки є протестом проти війни Ізраїлю проти ХАМАС і підтримки Ізраїлю США.

Днями грецький військовий корабель, який бере участь у військово-морській місії Європейського Союзу в Червоному морі, перехопив два безпілотники, запущені хуситами в напрямку комерційного судна.

А у США заявили, що відбили повітряну атаку хуситів у водах Аденської затоки.