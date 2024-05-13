Возле польского Катовице произошел масштабный пожар, сгорели более десятка автобусов

В городке возле польского Катовице этой ночью произошел масштабный пожар на территории автопарка, 10 автобусов полностью сгорели.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в городке Бытом в ночь на 13 мая. После двух часов ночи местные жители проснулись от звуков взрывов. Выяснилось, что горят автобусы на территории крупного автопарка частной транспортной компании.

Pożar w zajezdni autobusowej w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów. pic.twitter.com/VAifGJ9BhO Реклама: May 13, 2024

Вызов пожарным поступил в 2:20 и через десять минут прибыли на место. Ликвидация пожара продолжалась до 7 утра, всего были задействованы около 40 пожарных.

Из 60 автобусов в парке 10 сгорели дотла и еще несколько пострадали частично. Среди людей пострадавших нет.

Причину возгорания выясняет полиция.

Напомним, в воскресенье произошел крупный пожар в ТРЦ в Варшаве, здание сгорело дотла.

Из-за пожара на полигоне с отходами в польской Силезии, где были в том числе химические вещества, произошло загрязнение местной реки.