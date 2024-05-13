МЗС Північної Македонії відреагувало на скандал довкола нової президентки

Міністерство закордонних справ Північної Македонії запевнило, що країна рішуче налаштована неухильно дотримуватись конституційних положень, а також усіх міжнародних зобов’язань, зокрема, Преспанської угоди з Грецією.

Про це йдеться в оприлюдненій МЗС країни заяві, повідомляє "Європейська правда".

Так зовнішньополітичне відомство відреагувало на те, що нова президентка Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", а Північна Македонія.

"Міністерство закордонних справ підтверджує тверду рішучість країни щодо неухильного дотримання конституційних положень, а також усіх міжнародних зобов’язань, таких як повне дотримання…Преспанської угоди", – йдеться в заяві.

Реклама:

У МЗС зазначили, що за останні сім років між двома Північною Македонією та Грецією було досягнуто "надзвичайно високого рівня політичного діалогу", результатом якого є зростання економічної співпраці та побудова позитивних відносин між народами.

"Ми закликаємо до максимальної уважності всіх політичних гравців, особливо обраних державних посадовців. Збереження євроатлантичного курсу країни є фундаментальним стратегічним інтересом і гарантом довгострокової безпеки та стабільності країни", – підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, вчинок нової президентки Північної Македонії викликав значне обурення в Греції. Посол Греції Софія Філіпіду, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Нагадаємо, що після укладення Преспанської угоди Греція розблокувала вступ Північної Македонії до НАТО.

Читайте також статтю про результати нещодавніх виборів у Північній Македонії: Втома від компромісів. Які наслідки матимуть помилки ЄС у відносинах із Північною Македонією