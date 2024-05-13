МИД Северной Македонии отреагировал на скандал вокруг нового президента

Министерство иностранных дел Северной Македонии заверило, что страна решительно настроена неуклонно придерживаться конституционных положений, а также всех международных обязательств, в частности Преспанского соглашения с Грецией.

Об этом говорится в обнародованном МИД страны заявлении, сообщает "Европейская правда".

Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на то, что новый президент Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", а не "Северная Македония".

"Министерство иностранных дел подтверждает твердую решимость страны по неукоснительному соблюдению конституционных положений, а также всех международных обязательств, таких как полное соблюдение... Преспанского соглашения", – говорится в заявлении.

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В МИД отметили, что за последние семь лет между Северной Македонией и Грецией был достигнут "чрезвычайно высокий уровень политического диалога", результатом которого является рост экономического сотрудничества и построение позитивных отношений между народами.

"Мы призываем к максимальной внимательности всех политических игроков, особенно избранных государственных чиновников. Сохранение евроатлантического курса страны является фундаментальным стратегическим интересом и гарантом долгосрочной безопасности и стабильности страны", – подчеркнули в МИД.

Напомним, поступок нового президента Северной Македонии вызвал значительное возмущение в Греции. Посол Греции София Филипиду, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Напомним, что после заключения Преспанского соглашения, которое предусматривало изменение названия Македонии, Греция разблокировала вступление Северной Македонии в НАТО.

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