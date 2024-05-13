Лідери Греції й Туреччини проведуть зустріч для поліпшення відносин

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі у понеділок для спроб поліпшити довготривалі напружені відносини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Ердоган і Міцотакіс піднімуть такі гострі питання, як суверенні права в Егейському та Середземному морях, що важливо для визначення прав на буріння газових свердловин, та обговорять політичні рішення щодо розділеного Кіпру.

В інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini президент Туреччини заявив, що мета лідерів – "зміцнити нашу дружбу шляхом вирішення проблем".

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"Ми можемо обговорити всі питання разом з відкритим серцем і зробити кроки до вирішення. Відкладання не вирішує проблем", – зазначив Ердоган.

Раніше він заявляв, що угода про спільне використання вуглеводневих ресурсів у східному Середземномор'ї можлива, а Туреччина може запропонувати Греції постачання енергії з запланованої чорноморської атомної електростанції як частину угоди.

Водночас прем'єр Греції в інтерв'ю турецькій газеті Milliyet заявив, що відносини між країнами є складними та наповненими історією й емоціями.

"Це ніколи не зміниться. Що ми можемо змінити, так це нашу перспективу. Замість того, щоб бачити нерозв'язну головоломку, ми повинні зосередитися на зміцненні позитивного порядку денного", – наголосив Міцотакіс.

Нещодавно делегації Греції та Туреччини зустрілися в Афінах в межах довготривалих зусиль з поліпшення напружених відносин між двома країнами-сусідами.

Раніше грецький прем’єр прокоментував нещодавню критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон, підкресливши, що Афіни "здійснюють свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права".

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.