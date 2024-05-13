Лидеры Греции и Турции проведут встречу для улучшения отношений

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в понедельник для попыток улучшить долговременные напряженные отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Эрдоган и Мицотакис поднимут такие острые вопросы, как суверенные права в Эгейском и Средиземном морях, что важно для определения прав на бурение газовых скважин, и обсудят политические решения по разделенному Кипру.

В интервью греческому изданию Kathimerini президент Турции заявил, что цель лидеров – "укрепить нашу дружбу путем решения проблем".

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"Мы можем обсудить все вопросы вместе с открытым сердцем и предпринять шаги к решению. Откладывание не решает проблем", – отметил Эрдоган.

Ранее он заявлял, что соглашение о совместном использовании углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье возможно, а Турция может предложить Греции поставки энергии с запланированной черноморской атомной электростанции как часть сделки.

В то же время премьер Греции в интервью турецкой газете Milliyet заявил, что отношения между странами являются сложными и наполненными историей и эмоциями.

"Это никогда не изменится. Что мы можем изменить, так это нашу перспективу. Вместо того, чтобы видеть неразрешимую головоломку, мы должны сосредоточиться на укреплении позитивной повестки дня", – подчеркнул Мицотакис.

Недавно делегации Греции и Турции встретились в Афинах в рамках долговременных усилий по улучшению напряженных отношений между двумя странами-соседями.

Ранее греческий премьер прокомментировал недавнюю критику Турции относительно создания греческих морских заповедных зон, подчеркнув, что Афины "осуществляют свои суверенные права в Эгейском море на основе международного права и морского права".

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.