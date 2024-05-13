Провладні грузинські ЗМІ "анонсували" санкції США проти олігарха Іванішвілі

Низка провладних грузинських ЗМІ 13 травня заявила, що помічник державного секретаря США Джим О'Браєн, який найближчим часом прибуде до Грузії, оголосить про "конкретний пакет санкцій" проти засновника та почесного голови партії влади Бідзіни Іванішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації "Эхо Кавказа".

Проурядовий грузинський канал "Імеді" повідомив, що заплановано зустріч О'Браєна з Іванішвілі, після якої останній може звернутися до своєї команди із закликом пом'якшити позиції щодо закону про "іноагентів". Однак пізніше цю інформацію із сайту "Імеді" видалили.

Також про санкції проти Іванішвілі повідомили без вказівки конкретного джерела телеканал "Руставі 2" і Суспільний мовник Грузії. Раніше із закликом запровадити санкції проти Бідзіни Іванішвілі виступали зокрема депутати Європарламенту.

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Помічник держсекретаря США Джим О'Браєн прибуде до Грузії 13 травня. Він проведе зустрічі з представниками уряду, опозиції та неурядових організацій.

Його візит відбувається на тлі розгляду в грузинському парламенті скандального законопроєкту про "іноагентів", який спричинив масові антиурядові протести й гостру критику Заходу.

Уранці 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед фінальним третім розглядом, що очікується у вівторок.

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.