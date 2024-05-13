Соратники партії влади Грузії пропонують не пускати в країну європейських політиків

Партія "Сила народу", утворена колишніми членами партії влади "Грузинська мрія", закликала уряд ігнорувати візити західних політиків та пропонує розглянути заборону на їхній в’їзд в країну.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

У "Силі народу" заявили, що до Грузії планують прибути з візитом міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Ісландії, а також очільники парламентських комітетів із закордонних справ Німеччини та Литви і помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справ Джеймс О’Браєн.

У політсилі заявили, що вони відкрито підтримують партію Саакашвілі "Єдиний національний рух".

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"Вочевидь, їхньою метою є сприяння радикалізації процесів, поляризація політичного процесу та суспільства, підтримка радикальної опозиції. З огляду на вищезазначене вважаємо, що високопосадовцям уряду Грузії варто утриматися від зустрічей з політиками, які приїхали у нашу країну для розколу", – йдеться у заяві "Сили народу".

"Коли ми точно знаємо, що головна мета їхніх заяв проти уряду Грузії останні два роки – втягнення нашої країни у війну і відкриття другого фронту проти Росії, уряд має обговорити, чи заслуговуть ці політики того, щоб їх пустили в країну", – додали у заяві.

Також стало відомо, що у Грузії вже перебувають очільники комітетів із закордонних справ парламентів Німеччини, Польщі, Чехії, Литви та Естонії, повідомляє "Новости-Грузия".

Cпікер парламенту Шалва Папуашвілі сказав, що не буде зустрічатися з колегами з європейських країн.

Нагадаємо, вранці 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед фінальним третім розглядом, що очікується у вівторок.

Минулого тижня посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.

У понеділок 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту для євроінтеграції Грузії.