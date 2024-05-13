Провластные грузинские СМИ "анонсировали" санкции США против олигарха Иванишвили

Ряд провластных грузинских СМИ 13 мая заявили, что помощник государственного секретаря США Джим О'Брайен, который в ближайшее время прибудет в Грузию, объявит о "конкретном пакете санкций" против основателя и почетного председателя партии власти Бидзины Иванишвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации "Эхо Кавказа".

Проправительственный грузинский канал "Имеди" сообщил, что запланирована встреча О'Брайена с Иванишвили, после которой последний может обратиться к своей команде с призывом смягчить позиции по закону об "иноагентах". Однако позже эту информацию с сайта "Имеди" удалили.

Также о санкциях против Иванишвили сообщили без указания конкретного источника телеканал "Рустави 2" и Общественный вещатель Грузии. Ранее с призывом ввести санкции против Бидзины Иванишвили выступали в том числе депутаты Европарламента.

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Помощник госсекретаря США Джим О'Брайен прибудет в Грузию 13 мая. Он проведет встречи с представителями правительства, оппозиции и неправительственных организаций.

Его визит проходит на фоне рассмотрения в грузинском парламенте скандального законопроекта об "иноагентах", который вызвал массовые антиправительственные протесты и острую критику Запада.

Утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением, которое ожидается во вторник.

Тем временем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.