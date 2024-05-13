Суд Північної Ірландії заблокував скандальний закон про депортацію мігрантів до Руанди

Високий суд Північної Ірландії 13 травня призупинив виконання на своїй території британського закону, який передбачає вислання шукачів притулку до Руанди – крок, який, за словами Лондона, покликаний стримати нелегальну міграцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Суд розглядав позов Комісії з прав людини Північної Ірландії та 16-річного шукача притулку з Ірану. Вони стверджували, що закон про депортацію до Руанди порушує Віндзорську рамкову домовленість – угоду між Лондоном та ЄС, яку уклали в лютому 2023 року для врегулювання руху через північноірландський кордон після Brexit.

Рамкова домовленість стосується переважно питань торгівлі, але також містить положення, яке зобов'язує Велику Британію не послаблювати положення про права людини відповідно до Страсноп'ятничної угоди 1998 року, яка поклала край 30-річному конфлікту в Північній Ірландії.

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Суддя північноірландського Високого суду встановив, що деякі елементи закону про депортацію до Руанди призводять до значного обмеження прав, якими користуються шукачі притулку в Північній Ірландії.

Він також визнав окремі частини закону несумісними з Європейською конвенцією з прав людини.

У британському уряді вже встигли заявити, що рішення суду Північної Ірландії не змінить план уряду щодо відправки нелегальних мігрантів до Руанди й що свою позицію Лондон буде доводити в апеляції.

Нагадаємо, у квітні парламент Британії ухвалив скоригований закон щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

"Зупинити човни" було однією з ключових прем'єрських обіцянок Ріші Сунака, проте є чимало критиків ухваленого рішення. Сусідня Ірландія нарікає на ефект від ухвалення закону, заявивши, що до них через Північну Ірландію їдуть мігранти, які побоюються депортації зі Сполученого Королівства.